Kans doortrekken Noord-Zuidlijn naar Zaanstad en Purmerend nog springlevend

ZAANSTAD/PURMEREND - De zogeheten probleemanalyse naar de mogelijkheid om de Noord-Zuidlijn door te trekken naar Zaanstad en Purmerend is naar verwachting aan het eind van dit jaar afgerond. Dat schrijft wethouder Eveline Tijmstra aan de gemeenteraad van Purmerend. Uit de brief blijkt dat de kans op het doortrekken van de metrolijn nog springlevend is. Afhankelijk van de resultaten van de analyse wordt bepaald of er nader onderzoek nodig is.

De roep om de metroverbinding vanuit Amsterdam-Noord door te trekken is er al langer. Vorig jaar november werd besloten dat de Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de ambtenaren van Amsterdam, Zaanstad en Purmerend zouden onderzoeken of het doortrekken van de metro mogelijk is. De kosten van dat onderzoek worden verdeeld door de Vervoerregio Amsterdam en de provincie.

Goed openbaar vervoer noodzakelijk

De wethouder benadrukt in haar brief het belang van een toekomstbestendig vervoer tussen Purmerend en Amsterdam. Ze wijst op de groei van de werkgelegenheid en het inwoneraantal in de stad. Daarvoor is goed openbaar vervoer tussen Purmerend en de hoofdstad nodig, vindt ze.

Bij de gemeente Zaanstad is men ook al langer positief over het plan. Burgemeester Jan Hamming zei nog voor de opening van de Noord-Zuidlijn tegen NH Nieuws dat het doortrekken van de metro naar Zaanstad voor de hand ligt. "We ontkomen er niet aan om daarover na te gaan denken”, zei hij toen.

Zelfs uit West-Friesland klonk de roep om de lijn door te trekken tot Hoorn. Vorig jaar werd duidelijk dat die ambitie voorlopig niet gerealiseerd zal worden. "Ik denk dat we nu eerst richting Zaanstad moeten kijken, omdat daar problemen zijn met de bereikbaarheid en de leefbaarheid", zei gedeputeerde Ilse Zaal van D66 Noord-Holland toen. "Als dit een succes blijkt te zijn, dan kunnen we altijd in een volgende periode (na 2023, red.) verder gaan kijken. Het is nogal een ambitieus plan, dus laten we het stap voor stap doen."

Bijeenkomst

Als de probleemanalyse eind dit jaar is afgerond worden statenleden van de provincie en raadsleden van Purmerend, Zaanstad en Amsterdam uitgenodigd voor een bijeenkomst. Daar wordt dan gesproken over de uitkomst van het onderzoek.