Gemeente Hoorn doneert 500 euro aan Hoornse hulpverlener in Beiroet

Ali Choukair is geboren in Libanon en woont in Hoorn. Choukair was op het moment van de explosie in Libanon en is naar Beiroet vertrokken om hulp te bieden aan slachtoffers van de explosie. Hij organiseerde zelf al een inzamelingsactie waarvan hij voedselpakketen kocht en hij hielp bewoners met het repareren van hun huizen.

Bewondering

Wethouder Samir Bashara bewondert zijn inzet. "Ali laat zien dat je als betrokken medemens ook echt een verschil kan maken. We wensen hem veel succes bij de verdere ondersteuning van de getroffenen in Beiroet." De Horinees laat is erg blij met de cheque: "‘Hiermee kunnen we veel gezinnen helpen. Geweldig!"