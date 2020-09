Krijgt ook 't Gooi verscherpte coronamaatregelen? Dit is hoe we er nu voor staan

HILVERSUM - Als je naar de coronacijfers kijkt, lijkt het een kwestie van tijd voordat ook de situatie in 't Gooi het stempel 'zorgelijk' krijgt en ook hier de maatregelen worden aangescherpt. Het aantal besmettingen in de regio neemt namelijk flink toe. "De cijfers baren ons zeker zorgen", zegt een woordvoerder van de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes, het hoofd van de veiligheidsregio. Of de verscherpte maatregelen er komen, blijft wel nog even afwachten.

Vooropgesteld: of 't Gooi als regio het stempel 'zorgelijk' krijgt en er strengere maatregelen gaan gelden, weten we op z'n vroegst pas komende vrijdag als de verschillende veiligheidsregio's de situatie hebben besproken. Minister-president Mark Rutte noemde gisteravond wel acht regio's waar grote zorgen zijn over het aantal coronabesmettingen. Afgelopen week werd de situatie in zes regio's, waaronder Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden, al 'zorgelijk' genoemd. De regio 't Gooi licht ingeklemd tussen die 'gevarenzones'. Of Rutte ook doelt op 't Gooi als een van de acht regio's is gissen.

Vandaag komen de Gooise regioburgemeesters samen om de actuele coronacijfers onder de loep te nemen. Volgens een woordvoerder gaat het om een 'regulier overleg', zoals dat vaker gebeurt. "Maar de actuele situatie zal zeker besproken worden. De cijfers van de afgelopen dagen spreken voor zich."

Besmettingen nemen toe Het aantal coronabesmettingen neemt in 't Gooi steeds sneller toe. Afgelopen week kwamen er 216 nieuwe besmettingen bij, zeventig procent meer dan een week eerder toen het aantal op 127 nieuwe besmettingen stond en ook al flink was toegenomen. Onze regio hoort daarmee de afgelopen dagen steevast bij de regio's waar de meeste nieuwe besmettingen worden gemeld. De toenemende cijfers baart ook de regionale GGD zorgen. "Als de cijfers zo hoog blijven, dan is het een kwestie van tijd voordat ook hier weer strengere maatregelen gaan gelden", vertelde GGD-woordvoerder Marian Walstra gisteren nog aan NH Nieuws. Geen 'brandhaarden' De GGD maakt wel de kanttekening dat het hoge aantal besmettingen vooral komt door het fors toenemende aantal besmettingen in Weesp. De stad stond de afgelopen dagen steevast bovenaan de lijstjes met gemeenten met relatief veel nieuwe coronabesmettingen.

Volgens de GGD valt de situatie voor de rest van de regio relatief gezien nog mee. "Het aantal positief geteste mensen neemt dan wel toe, het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt schommelt nog altijd rond de nul en één. We zien verder ook nog geen 'coronabrandhaarden'. Weesp breekt echt met de trend van de andere gemeenten in de regio, waar veel minder nieuwe coronabesmettingen zijn. Ook kunnen we in Weesp niet echt herleiden waar het hoge aantal besmettingen precies vandaan komt. We zien ook daar geen clusters." Scherpere maatregelen Of het toenemende aantal coronabesmettingen in 't Gooi inderdaad aanleiding geeft om de teugels weer aan te trekken en strengere maatregelen te nemen, zal de komende dagen duidelijk worden. Als dat gebeurt, betekent dit dat ook in 't Gooi de horeca om 1.00 uur de deuren gesloten moet hebben en een uur eerder al geen gasten meer mag toelaten. Daarnaast komt er een verbod op samenkomsten van meer dan 50 personen, zowel binnen als buiten. Dat geldt onder meer voor feestjes, waaronder ook bruiloften. Voor uitvaarten, religieuze bijeenkomsten en demonstraties geldt een uitzondering.