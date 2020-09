Leden Westfries drugsnetwerk mogen proces in vrijheid afwachten

WEST-FRIESLAND - De vijf Westfriezen die zijn opgepakt omdat zij vermoedelijk een rol spelen in een regionaal drugsnetwerk, zitten momenteel niet vast. Dit laat een woordvoerder van de politie weten. De verdachten werden in maart, april en juni opgepakt - tijdens het hoogtepunt van de coronagolf. Coronamaatregelen zorgden dat er minder plek beschikbaar was in de Penitentiaire Inrichtingen en zij mogen daarom de beslissing over het verdere proces in vrijheid afwachten.

In de afgelopen vijf maanden zijn er vijf Westfriezen aangehouden die allemaal deel uitmaken van dezelfde drugsorganisatie. Twee vrouwen van 48 en 67 jaar en drie mannen van 35, 41 en 76 jaar zijn gearresteerd.

De verdachten zijn na hun arrestatie wel voorgeleid geweest voor de rechter-commissaris, vertelt een woordvoerder van politie, maar deze heeft besloten dat zij thuis de ontwikkelingen van hun verdere proces mogen afwachten.

Volle bak

"Dat is niet gebruikelijk, maar in verband met corona en een overvloed van mensen in PI's met coronamaatregelen moest de rechter-commissaris keuzes maken: Drugshandel mag absoluut niet, maar in verhouding zet je liever iemand vast die een zwaarder delict heeft gepleegd en waar fysieke slachtoffers bij zijn gevallen", aldus de politiewoordvoerder.

Het onderzoek naar het drugsnetwerk is nog niet afgerond, laat de woordvoerder weten. Over de identiteit van de verdachten of waar in West-Friesland zij wonen doet politie geen mededelingen.