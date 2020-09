De Peiling: Moeten gemeenten overal dezelfde coronaregels invoeren?

Amsterdamse bruiloften wijken massaal uit naar Zaanstad. In Amsterdam zijn maximaal vijftig gasten op een bruiloft toegestaan omdat in de regio het aantal coronagevallen snel stijgt. In Zaanstad zijn de regels soepeler en kunnen er honderd mensen feestvieren. Zou het niet beter zijn om in alle gemeenten dezelfde coronaregels in te voeren?

Annuleringen

Amsterdamse ondernemers zien hun klanten massaal wegtrekken naar feestzalen in Zaandam sinds het aantal toegestane aanwezigen op een feest is verlaagd naar vijftig mensen. Nawid Wardoji, eigenaar van feestzaal De President in Zaandam, krijgt veel telefoontjes van Amsterdammers die op zijn locatie willen trouwen omdat daar nog wel honderd mensen tegelijk welkom zijn.

Nieuwe regels

De nieuwe coronaregels die feesten met meer dan vijftig mensen verbieden, gelden sinds zondag in zes regio’s: Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. Meer uitwijkers

Ook uit andere delen van het land met strenge coronaregels komen berichten over het verplaatsen van feesten. Dat zegt Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad tegen het AD."Wat is honderd kilometer nou als je op zaterdag een leuk familiefeest wilt vieren? Nederland is niet zo groot. Als je bijvoorbeeld toch een groot bruiloftsfeest wilt geven, is het vrij makkelijk om uit te wijken.’’Bruls krijgt signalen dat Amsterdamse bruiloften ook verplaatst worden naar Gelderland en andere streken met minder strenge regels.



Wat vind jij ervan dat grote groepen uit gebieden met veel coronabesmettingen uitwijken naar regio's waar de regels soepeler zijn? Is dit vragen om problemen of vind je het prima? Zou het beter zijn om in elke gemeente dezelfde regels te hanteren?