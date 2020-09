Haarlemmermeerse jongeren kunnen vanaf vandaag hun steekwapens inleveren

HAARLEMMERMEER - Jongeren uit Haarlemmermeer die af willen van hun steekwapens kunnen die vandaag inleveren op het politiebureau in Hoofddorp. De inleveractie is onderdeel van een bredere campagne van de gemeente en de politie om het geweld waar jongeren bij zijn betrokken, drastisch terug te dringen.

Dodelijke incidenten

In Haarlemmermeer zijn de afgelopen twee jaar meerdere incidenten geweest. In juli van dit jaar werden twee 19-jarige Amsterdammers aangehouden die op klaarlichte dag op straat in Hoofddorp een leeftijdgenoot doodschoten na een ruzie.

In december vorig jaar veranderde de stoep voor de geldautomaat in winkelcentrum Toolenburg in een bloemenzee, nadat de 64-jarige Tom Manting hier door twee jongeren werd doodgestoken. En een 20-jarige Hoofddorper zit vast nadat hij bekende in augustus Bas van Wijk te hebben doodgeschoten om, wat later bleek, een nep-Rolex.