Pijpen van politicus Jos van Kemenade in Amsterdams museum

AMSTERDAM - Een aantal bijzondere pijpen uit de collectie van Jos van Kemenade is te zien in het Amsterdam Pipe Museum aan de Prinsengracht in Amsterdam. Van Kemenade was decennia lang een vooraanstaand PvdA-politicus. Hij was onder ondere minister van Onderwijs en Commissaris van de Koningin van Noord-Holland. Hij en zijn pijp waren onafscheidelijk.

Van Kemenade overleed in februari van dit jaar op 82-jarige leeftijd in zijn woonplaats Heiloo. De pijpen zijn via zijn zoon bij het Amsterdam Pipe Museum terecht gekomen.

Gezonder

In een interview uit 2018 van NH Nieuws-programma Iconen sprak van Kemenade met verslaggever Robertjan de Boer over zijn passie voor de pijp.

Van Kemenade stapte in 1984 na een hartoperatie over op de pijp na jarenlang sigaretten te hebben gerookt. De oud-minister zei te geloven dat het roken van een pijp gezonder was: "Het is gezonder omdat je het minder inhaleert. Bovendien is het aantal pijprokers te klein om daar statistisch conclusies aan te verbinden."

Bijzondere exemplaren

De zomertentoonstelling van het Amsterdam Pipe Museum toont een selectie van 21ste-eeuwse pijpontwerpen uit de collectie van Van Kemenade. Het gaat onder meer om een aantal zogenoemde 'freehands', een stijl die in Denemarken is ontstaan.

De getoonde pijpen zijn allemaal gerookt door de politicus. De pijpen kenmerken zich door hun asymmetrische vorm. Tot 3 oktober zijn de pijpen in het museum te zien, daarna kun je ze online bekijken.

Bekijk hier de aflevering van Iconen terug: