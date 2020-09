Westzaan is een molen rijker, De Veldmuis in ere hersteld

WESTZAAN - Het duurde meer dan een jaar, maar dan heb je ook wat. Molenmaker Remco Jonker klinkt opgewekt als hij terugblikt op een succesvolle operatie. Hij bouwde een molen die ruim 100 jaar werd afgebroken in Westzaan weer terug in de originele staat. Dinsdag werd het molenlijf en de wieken van molen geplaatst en is molen De Veldmuis weer in ere hersteld.

“Molens maken is mijn grote hobby. Als je er ook nog je werk van kan maken is dat helemaal mooi”, lacht Jonker. “Vorig jaar april zijn we aan de verschillende onderdelen van de molen begonnen in de werkplaats, gisteren hebben we alles op zijn plaats gezet."

De Veldmuis - met als bijnaam De Kikkert - heeft een rijke historie die teruggaat tot 1689. Eerst was het een snuifmolen, later werd de molen omgebouwd tot lattenzager. In 1916 werd hij voor afbraak verkocht.

Bekijk hieronder hoe het molenlijf op de schuur werd gehesen (vanaf minuut 1.18) en hoe de wieken werden geplaatst (vanaf minuut 4.35).

