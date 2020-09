Weespers moeten vanaf volgend jaar op veel meer plekken betalen om te parkeren

WEESP - Weespers en bezoekers van de stad moeten er aan geloven: gratis ergens je auto parkeren is straks bijna niet meer mogelijk. De stad gaat het gebied met betaald parkeren flink uitbreiden.

Nu moet er alleen nog in het centrum van Weesp geld in de parkeerautomaat worden gegooid, vanaf maart volgend jaar geldt dat ook voor veel woonwijken buiten het centrum. Weesp gaat parkeergeld heffen in de wijken Zuid en Leeuwenveld, het Herensingelkwartier, de Dichtersbuurt, de Schildersbuurt en zelfs op het P+R-terrein achter het station moet straks betaald worden om te parkeren.

Bewoners van de verschillende wijken hebben straks een parkeervergunning nodig om hun auto te kunnen neerzetten.

Hoge parkeerdruk

Weesp hoopt met de uitbreiding van het betaald parkeren de parkeerdruk te verlagen. Dat is geen overbodige luxe: in sommige wijken is vaak geen leeg parkeerplekje meer te vinden. Rondom het station worden vaak auto's geparkeerd door mensen die met de trein naar Schiphol gaan om op vakantie te gaan. Ook daar loopt het daardoor vol.