Oevers van Oosteinderpoel op een natuurlijke manier versterkt

De golfslag van vrachtschepen op de Ringvaart en ook de zuiging van het water als die voorbijkomen, hebben de oevers kwetsbaar gemaakt. Op sommige plekken is meters land in het water verdwenen. "Het is veengrond hier", vertelt Marion verder. "De grond is vrij broos en als daar golven tegen aan kletsen, valt 'ie uit elkaar. Dat kost je dus veel vierkante meters grond op den duur, maar ook voor het water is het slecht. Veen valt in het water in gruis uit elkaar, waardoor het water vertroebelt. Waterplanten krijgen dan geen zonlicht meer en verdwijnen. De vissen die in die planten voedsel en een schuilplaats vonden, verdwijnen ook."

"Kijk, waar nu die nieuwe overwand staat, tot zo ver liep het land vroeger." Boswachter Marion Scherphuis van Landschap Noord-Holland vaart in een klein bootje langs de eerste fase van het werk. In één oogopslag zie je hoe groot het verlies aan land is.

Samen met Hoogheemraadschap Rijnland is Landschap Noord-Holand nu bezig om het tij te keren. Er wordt van hout een soort damwand geplaatst van de bodem tot aan het wateroppervlak. "Achter die wand blijft het water kalm. Planten kunnen daar weer wortelen. Dat hebben we gezien op stukken waar we eerst hebben geëxperimenteerd. Daar groeien nu alweer waterlelies en andere planten. Om ervoor te zorgen dat die plekken ook bereikbaar zijn voor vissen, hebben we in de wand speciale passages aangelegd zodat vissen in en uit kunnen zwemmen."

Meerval

Het waterpeil in de Ringvaart en in de Oosteinderpoel kan enkele decimeters op en neer gaan. Een drijvende rand met balken, net voor de damwand, moet ervoor zorgen dat niemand met zijn boot tegen de beschoeiing aan vaart als het waterpeil hoog staat en de top van de damwand net onder water steekt. "Het is een enorme investering", zegt Marion, "maar de natuur hier is het waard. Er leven hier veel bijzondere vogels en vissen, juist in die oorspronkelijke oeverwand. Meervallen, bijvoorbeeld, schuilen overdag vaak net onder de overhangende rand van de oever. Ze hebben daar soms een hol van meters diep. Dat verdwijnt allemaal als de oever instort door golfslag."