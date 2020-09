Zaandamse buurt bezorgd na tweede explosie in korte tijd: 'Bewoners moeten naar veilige locatie'

ZAANDAM - Helemaal onverwacht kwam 'ie niet, maar bewoners van de Zaandamse Ringweg zijn flink geschrokken van de tweede explosie in hun straat. "Ik had een brandblusser aangeschaft, want ik had het gevoel dat ze over een paar maanden nog een keer zouden terugkomen", zegt een buurman. "Dat ze nog niet tevreden zijn over wat er gebeurd is, maar dat het al binnen een week zou zijn, had ik echt niet verwacht."

NH Nieuws

Net als negen dagen geleden, toen er bij exact dezelfde woningen een explosie plaatsvond, roken buren rond het moment van de explosie - gisteravond rond 23.15 uur - een sterke benzinelucht. Na de klap brak er brand uit, zegt de buurman die uit voorzorg een brandblusser in huis had gehaald. "Samen met een andere buurman heb ik de brand weer geblust, die was vele malen erger dan de vorige keer." 'Jonge buurt met hoop kinderen' Een andere buurman zegt een 'enorm harde knal' te hebben gehoord, 'voor de zoveelste keer'. Hij is niet bang, maar is wel bezorgd om de buurtbewoners, van wie een groot deel nog erg jong is. "Vooral voor die school, het is toch wel een jonge buurt met een hoop kinderen. Nou, je zit rechtop in je bed."

Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen

De buurman die de brand bluste, vindt het hoog tijd dat zijn buren 'naar een veilige locatie worden gebracht'. "Voor hun natuurlijk, maar ook voor de buurtbewoners. Want dit is ook voor ons geen houdbare situatie zo." Jerrycan Een politiewoordvoerder kon vannacht nog niet bevestigen dat er explosie had plaatsgevonden, maar bevestigde wel aan NH Nieuws dat omwonenden een harde klap hadden gehoord. Een getuige laat weten dat er jerrycan in beslag is genomen, maar ook dat is nog niet bevestigd. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. De schade van de explosie en de daaropvolgende brand lijkt beperkt tot de voordeur. Ten minste één raam in de voordeur is gesneuveld, en daarom afgedicht met een plank. Er is niemand gewond geraakt.

NH Nieuws