Amsterdamse bruiloften massaal verplaatst naar Zaandam vanwege coronaregels

AMSTERDAM - Het is een flinke domper voor de Amsterdamse feestzalen. Door de nieuwe en strengere coronamaatregelen in de stad, mogen er maar vijftig mensen tegelijkertijd in een feestzaal zijn. Ondernemers zien hun klanten massaal wegtrekken naar feestzalen in Zaandam, waar nog wel honderd bezoekers zijn toegestaan.

Iets verderop in Zaandam staat de telefoon ook roodgloeiend, maar dan op een hele andere manier. Nawid Wardoji, eigenaar van De President in Zaandam, krijgt veel telefoontjes van Amsterdammers die op zijn locatie willen trouwen.

De telefoon van Ismail Gunes, eigenaar van Sky Palace in Osdorp, staat roodgloeiend. Maar helaas niet op een positieve manier. "We hebben veel annuleringen."

"De een zijn dood is de ander zijn brood"

Ondernemer Wardoji snapt dat Amsterdammers proberen om op zijn locatie te trouwen. "Iedereen wil toch kijken om het ergens anders te doen."

Terwijl in Amsterdam annuleringen de binnenstromen, zitten ze in Zaandam vol tot januari. "De een zijn dood is de ander zijn brood", reageert Nawid Wardoji op de situatie. "Maar ik gun het eigenlijk niemand."

Ismail Gunes vindt de huidige situatie oneerlijk. "Wij mogen maar tot vijftig mensen, maar tien kilometer verderop mogen ze alsnog honderd man ontvangen."

Gunes denkt dat door het huidige beleid, er alsnog risico's zijn. "Het is eigenlijk een beetje water naar de zee dragen. We proberen dingen te voorkomen, maar als de feesten gewoon in Zaandam plaatsvinden, dan komen ze alsnog gewoon terug naar Amsterdam."