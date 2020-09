Van Galen en Keur zien liever oud-spelers dan scheidsrechters als VAR

ZANDVOORT - Calvin Stengs kreeg afgelopen weekeinde een rode kaart toegewezen in de wedstrijd tegen PEC Zwolle (1-1). Barry van Galen en Piet Keur, oud-spelers van AZ, bespreken de overtreding van de rechtsbuiten in de onderstaande video. Waren zij het eens met de beslissing van scheidsrechter Serdar Gözübüyük?

"Ik vind dat je in duels sowieso geen kaart moet geven", reageert Van Galen. "Je kan niet overal geel voor geven. Misschien moet je ook oud-spelers in de vrachtwagen neerzetten als VAR. Scheidsrechters hebben het gevoel niet. Het is toch een ongeluk? Hij schopt die jongen niet bewust in puin."

Keur is het met Van Galen eens. Ook hij is geen fan van de videoscheidsrechter. "Die hele VAR moet er lekker mee kappen", vult hij Van Galen aan. "Oud-spelers, die een beetje op niveau hebben gespeeld, die zien echt wel of er een intentie is om iemand te raken of dat het per ongeluk gebeurde."

Schorsing

Stengs werd overigens voor twee duels geschorst na zijn rode kaart tegen de Zwollenaren. hij kan daardoor niet in actie komen tijdens de uitduels bij Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam.