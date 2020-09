Castricum vreest waterbedeffect door coronamaatregelen: veel meer jong uitgaanspubliek verwacht

CASTRICUM - De gemeente Castricum zet dit weekend een extra beveiliger in het centrum in, om toezicht te houden op de drukte bij kroegen. Door de nieuwe coronamaatregelen in nabijgelegen steden, verwacht de gemeente een toestroom van jongeren die mogelijk voor overlast gaan zorgen.

Adobe Stock

Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente tegenover NH Nieuws. In totaal lopen er vanaf zaterdag vier beveiligers rond die overlastgevende jongeren zullen aanspreken, zowel op straat als bij de deuren van uitgaansgelegenheden. "Door de vervroegde sluitingstijden in Kennemerland vrezen we dat meer jongeren naar Castricum zullen komen", aldus een woordvoerder van burgemeester Toon Mans. Vooral voor jongeren uit Beverwijk is Castricum - met de trein nog geen kwartiertje reizen - een geliefde plek om uit te gaan.

Nieuwe regels

In Kennemerland en Amstelland gelden sinds afgelopen zondag coronabeperkingen voor de horeca: vanaf 0.00 uur mag er niemand meer een kroeg binnen en om 1.00 uur moet alles dicht. Lees hier meer.

De kans is volgens de woordvoerder daarom groot dat er een waterbedeffect ontstaat en het té druk wordt in het Castricumse centrum. Dat baart de burgemeester zorgen. Overlast en vechtpartijen De gemeente dealt in het stationsgebied en centrum al langer overlastgevende jongeren uit Castricum zelf, maar ook uit andere gemeenten. Het was in 2019 een tijdje bijna elk weekend raak met vechtpartijen. Afgelopen zomer was er veel overlast op de stranden. Om de uitgaansoverlast tegen te gaan, zijn onder meer al beveiligingscamera's geïnstalleerd en identificatieplicht ingevoerd, vooralsnog zonder groot succes. Tekst gaat door onder artikel

De overlast neemt de laatste weken namelijk weer toe, aldus de woordvoerder. Een specifieke groep maakt het wel erg bont. "Er is een clubje oudere jongeren, tussen de 20 en 24 jaar oud, dat structureel overlast veroorzaakt, de sfeer verpesten en anderen beïnvloeden." Ze begaan net geen strafbare feiten en er is dus geen grond om ze aan te houden, maar schreeuwen wel en zwaaien met flessen. "Ze luisteren gewoon niet naar onze boa's en beveiligers." Dit tot grote frustratie van de horecaondernemers, beveiligers en de burgemeester. Komend weekend zet de gemeente dus extra in op orde en handhaving. "De weersvoorspelling is wel slecht, dus we hopen dat er daardoor wat jongeren wegblijven."