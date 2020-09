Handbalster Amega mist EK door nieuwe knieblessure

DORTMUND - Het zit handbalster Delaila Amega niet mee. De 22-jarige Heerhugowaardse heeft een kruisband afgscheurd, zo bleek dinsdag uit onderzoek. Daardoor mist ze het Europees kampioenschap, dat in december op de agenda staat.

Twee jaar geleden kampte de Noord-Hollandse ook al met een knieblessure. Ze wist zich vervolgens terug te knokken in de Nederlandse selectie, waarmee ze eind vorig jaar beslag legde op de wereldtitel. Tijdens het Champions League-duel van haar club Borussia Dortmund met Brest afgelopen zondag (29-41 verlies, red.) ging het echter weer mis. De spelverdeelster moest geblesseerd van het veld en blijkt nu dus opnieuw een zware knieblessure te hebben opgelopen.

Polman

Ook voor de selectie van Oranje is het ontbreken van Amega in de selectie voor het EK een grote teleurstelling. Eerder al werd bekend dat Estavana Polman vanwege een blessure niet meereist met de selectie van trainer Emmanuel Mayonade naar het eindtoernooi in Noorwegen en Denemarken.