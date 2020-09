Ouders in de rij voor bijles door corona: "Wil niet dat mijn kind achterloopt"

AMSTERDAM - Ouders zaten met hun handen in het haar toen de scholen dicht gingen in verband met het coronavirus. Thuisonderwijs zorgde voor uitdagende situaties bij de ouders. Als nasleep van het thuisonderwijs staan ouders in de rij voor bijles, in de hoop dat de opgelopen achterstanden ingehaald kunnen worden.

Directeur van bijlesstichting SPE, Kwame Afypong Ntra, merkt een stijging in de aanmeldingen na de zomervakantie. In de intakegesprekken spreekt hij bezorgde ouders die bang zijn dat hun kind een achterstand heeft opgelopen. "Sommige kinderen spreken thuis weinig Nederlands en dat kan in die drie maanden thuisonderwijs dan best wegzakken", vertelt Kwame. Zes dagen per week ontvangt de stichting 25 leerlingen per dag. De ruimte waarin de stichting zich huisvest is zo aangepast dat er rekening gehouden kan worden met de coronaregels.

Meer bijles door corona - NH Nieuws

Ook stichting Zanova, die 20 bassischolen in Amsterdam onder zich heeft, speelt in op de opgelopen achterstand en de vraag naar bijles. De stichting organiseert elk jaar al buitenschoolse activiteiten, waaronder het leerlab. In het leerlab krijgen leerlingen van groep 4 tot en met 8 na schooltijd ondersteuning op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. "We zetten ons altijd volledig in voor de kinderen, maar nu extra", zegt bestuurder Harry Doobeling. "Er zijn extra bijlessen georganiseerd en op school is er ook aandacht voor extra ondersteuning. Van de leerlingen wordt vooral verwacht dat zij hun best blijven doen, dan komt het helemaal goed."