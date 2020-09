Hartsvriendin Anne Frank legt eerste steen Holocaust-monument

AMSTERDAM - Jacqueline van Maarsen, een goede vriendin en klasgenoot van Anne Frank, legt vanmiddag de eerste herdenkingssteen voor het Nationaal Holocaust Monument in Amsterdam. Ze is blij dat het monument er nu eindelijk komt. "Ik vind het heel belangrijk, heel belangrijk. Al die mensen die daarop staan. Dat ze ook genoemd worden."

Jacqueline van Maarsen, inmiddels 91 jaar oud, zal de eerste naamsteen plaatsen. Het is de steen voor het Dina Frankenhuis uit Amsterdam uit de Tweede Boerhaavestraat in Oost. Na deze steen volgen nog 102.000 stenen, elk met een naam. Over een klein jaar moet het hele monument klaar zijn. Het is een ingewikkeld metselplan, dat op de centimeter nauwkeurig is uitgetekend.