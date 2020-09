Hilversumse busremise wordt geen 'central park' en blijft gewoon een busremise

HILVERSUM - Buurtbewoners hadden het graag anders gezien, maar de Hilversumse busremise van Connexxion blijft de komende jaren gewoon een busremise. Dat meldt de gemeente Hilversum. Doordat het busvervoer tot 2030 is gegund aan Connexxion blijft het bedrijf van het terrein aan de Larenseweg gebruik maken.

Buurtbewoners hoopten dat de busvervoerder het terrein zou verlaten en kwamen zelf met het plan voor een 'central park' op het stuk grond. Het mogelijke vertrek van Connexxion was voor hen de perfecte aanleiding om een park aan te leggen, een groene oase tussen de vele bebouwing in de buurt.

Het was niet het enige plan dat op tafel lag voor het terrein. Zo keek onder meer een projectontwikkelaar al naar de bouw van woningen op het stuk grond.

Busremise strategisch belangrijk

Hoewel de twee partijen al gesprekken voerden met de gemeente Hilversum over hun plannen, gaat het allemaal niet door. Nu Connexxion ook tot 2030 de busvervoerder van de Gooi en Vechtstreek blijft, blijft het bewuste terrein nodig als busremise. Er is wel gekeken naar een andere plek voor de busremise, maar die is er simpelweg niet.

De Hilversumse busremise blijft ook de komende jaren een belangrijke en strategische plek voor het busvervoer: Connexxion wil de komende jaren het busvervoer volledig elektrisch maken en wil het busremiseterrein gaan gebruiken als oplaadstation.