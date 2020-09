Oplossing lijkt nabij voor overlastgevende testunit in Andijk

ANDIJK - Er lijkt een oplossing te komen voor de corona-testunit die sinds april een doorn in het oog is voor een aantal bewoners aan de Keizerskroon in Andijk. De gemeente Medemblik zegt de bezwaren van de bewoners serieus te nemen en ook de huisarts die eigenaar is van de unit wil een oplossing zoeken voor de buurt.

De huisarts plaatst hierbij wel een kanttekening. Hij wil vasthouden aan de mogelijkheid patiënten met mogelijke coronabesmetting buiten zijn praktijk te kunnen ontvangen en ook het testen van de eigen patiënten wil hij blijven waarborgen. "Wij willen graag blijven testen, maar we willen daar tegelijkertijd niemand mee tot last zijn. Daarom gaan we samen met de gemeente op zoek naar een alternatieve locatie om coronatests af te nemen."

Gemeente Medemblik en huisartsenpraktijk De Blokkendoos zeggen de bezwaren uit de buurt serieus te nemen en gaan samen op zoek naar een alternatieve locatie voor de coronatests die de dokter uitvoert. Een gemeentewoordvoerder laat weten dat de testunit verplaatst zal worden. "De verhuisdatum is nog niet bekend, maar de insteek is zo snel mogelijk."

De wachtenden staan voor de ramen van de omwonenden in de rij tot zij aan de beurt zijn bij de testunit. Door toenemende druk op de teststraten neemt de druk bij de bewoners aan de Keizerskroon ook toe. De testunit is door de huisarts Sebastiaan de Groot geplaatst, zodat hij zijn patiënten kan beoordelen op coronaklachten voordat zij zijn praktijk betreden met een andere klacht.

Fractievoorzitter Silva Visser stelde vragen aan de gemeenteraad in Medemblik over de testunit. "De bewoners ervaren overlast van de rijen die voor de deur staan; een groot deel hiervan zijn de 'vakantietesters' en zij zorgen voor drukte in de buurt. Als deze test ergens anders worden afgenomen dan zal dat de toestroom aanzienlijk verminderen."

Spanning

Dit onderstreept de bewoner die naar eigen zeggen het meeste last ondervindt van de testers in de straat. "Het is fijn dat we gehoord worden en dat de testmogelijkheid in Andijk evengoed bewaard blijft. Daar waren wij nooit op tegen, alleen de locatie is erg ongelukkig gekozen."

Opluchting dus, maar toch wenst de bewoner aan de Keizerskroon dat het nooit zo ver had hoeven komen. "Het heeft veel onrust in de buurt gegeven: tussen de buurtbewoners onderling, maar ook tussen bewoners en de huisarts en dat is lastig in een dorp. Ik hoop dat we weer op goede voet verder kunnen met elkaar."