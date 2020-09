Huizen in De Goorn getroffen door 'olieregen': "Het zit overal"

"De schade is enorm. Het ligt over mijn hele huis en over de tuin. Wij hebben de hoofdprijs te pakken en zijn het ergste getroffen", aldus Winder. Het is nog onduidelijk om wat voor olieachtige vloeistof het precies gaat. Jos: "Defensie is langs geweest gisteren en ze gaan uitzoeken uit welk vliegtuig het is gekomen en wat voor substantie het precies is."

Vrijdagochtend vlogen er zes militaire vliegtuigen laag over de wijk. Een internationale oefening die jaarlijks plaatsvindt in aanloop naar de herdenking van Market Garden, de Slag om Arnhem. "We hebben contact met de bewoners. Aangezien meerdere toestellen betrokken waren van verschillende landen, vergt het enige tijd om uit te sluiten dan wel te bevestigen dat de olieachtige substantie afkomstig is van deze vlucht", laat een woordvoerder van Defensie weten.