Rolex-bende was zeer gewelddadig: "Gebit moest als puzzel in elkaar worden gezet"

Van de gewelddadige beroving van René van Dam, de vader van Nicolette van Dam, werden beelden van een bewakingscamera bij een bank aan de Apollolaan in Amsterdam-Zuid getoond. Op dat moment zat er al een paar weken afluisterapparatuur in de Volkswagen van de verdachten. Op de geluidsopnames, die in de rechtbank werden afgespeeld, is te horen dat de verdachten na de zeer gewelddadige beroving lachen. "Hij zat helemaal onder de (sic) bloed", zei een van hen.

Het gaat in totaal om negentien berovingen in de periode van september 2018 tot en met februari 2019. Slachtoffers werden van achteren aangevallen en meestal geslagen en geschopt. Ze werden vaak in hun gezicht geraakt. De daders opereerden niet altijd, maar vaak wel in dezelfde samenstelling. Omdat een slachtoffer een van de twee auto's die ze gebruikten herkende, plaatste de politie in beide wagens afluisterapparatuur.

Van Dam raakte zwaargewond bij de mishandeling. Volgens de rechter is er aan zijn hoofd 'ontzettend veel gebroken'. Zes tanden hingen los, twee lagen eruit. Zijn bovenkaak hing ook los. "Het moest als een soort puzzel in elkaar worden gezet", verklaarde Van Dam aan de politie. Ook lekte er hersenvocht uit zijn neus. Hij is nog altijd niet hersteld en wilde vandaag ook niet bij de zitting zijn.

"In de adrenaline, de snelheid, heb ik helaas de klap gegeven. Het is veel harder aangekomen dan ik had bedoeld", zei een verdachte die volgens de rechter bekend staat als een 'getalenteerd kickbokser'. Dat laatste ontkende hij overigens. "Ik woon mijn hele leven naast het buurtcentrum en kwam er heel vaak. Niet alleen voor kickboksen maar ook om te koken, maar ik heb nooit partijen gekickbokst."

Meegenomen

Het horloge is na de beroving meegenomen, maar is nooit aangetroffen. Na de beroving werd Van Dam werd de auto klemgereden. Een van hen werd opgepakt, de andere drie konden wegrennen. De rechter zei dat het aannemelijk was dat een van de drie gevluchte verdachten het horloge bij zich had en vroeg hen meerdere keren waar het horloge was.

Daarna keek een verdachte opeens naar rechts en begon hij tegen een andere verdachte te praten. "Jij hebt het horloge, je moet gewoon bekennen vriend, neem gewoon je verantwoordelijkheid." Maar hij ontkende: "Mevrouw de rechter, ik denk dat hij gewoon het makkelijkste slachtoffer kiest. Hij moet er gewoon voor opdraaien."