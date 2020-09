Wintercircus Sijm gaat verder als Noord-Hollands Wintercircus: "Dit voelt goed"

HEERHUGOWAARD - Wintercircus Sijm uit Heerhugowaard gaat in de toekomst verder als het Noord-Hollands Wintercircus. Dat maakte directeur Alex Sijm dinsdagochtend tijdens een bijeenkomst op het Strand van Luna bekend. Hij maakt plaats voor een nieuwe directeur, René Duursma (52) van Duursma Events Groep.

"Ik ben blij dat het overgaat naar een serieus bedrijf, een grote speler. Voor mij gaat het gevoel boven alles, en dit voelt goed", verklaarde Sijm tijdens de officiële bekendmaking. Dit jaar had het twintigste seizoen van Wintercircus Sijm moeten worden. Door de coronacrisis is besloten het nieuwe wintercircus voor volgend jaar te bewaren - op 23 december 2021. Dat meldt mediapartner Heerhugowaard Centraal.

Een definitief afscheid van de circuswereld is het niet voor Sijm. Circus in de Zorg en Gay Circus Amsterdam blijven onder zijn vleugels. Wel is er nu ruimte voor andere projecten. Zo wil Sijm met coaching en motivatietrainingen mensen helpen hun doelen te verwezenlijken.

Nieuw leven

De Duursma Events Groep organiseert (winter-)evenementen, kermissen, ijsbanen en een Duitse kerstmarkt. De nieuwe directeur had op zijn vijftiende al een eigen kermisattractie. Hij blies nieuw leven in de circuswereld, nadat zijn bedrijf in 2015 het destijds failliet verklaarde Circus Renz overnam. Daarna volgden nog twee circussen.

Tijdens de bijeenkomst tekende Duursma een samenwerkingsovereenkomst met Johan de Jong, locatiebeheerder bij het Recreatieschap Geestmerambacht.