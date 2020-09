Voortbestaan Amsterdamse rondvaartboten in het geding, schippers op de barricade

Volgens de historische rederijen zorgt hun type schip nauwelijks voor overlast. Vellekoop: "De mensen die wij aan boord hebben, zitten binnen met een hapje en een drankje. Meestal halen we ze op bij een hotel, dus de publieke steigers in de stad gebruiken wij nauwelijks."

Morgen spreekt de gemeenteraad over het nieuwe vergunningsstelsel. Om aandacht te vragen voor hun bijzondere positie verzamelen 25 historische salonboten zich bij de Stopera. "We schenken een kopje koffie voor de raadsleden en zullen ze uitleggen waar we bang voor zijn", zegt Alfred Vellekoop, een bezorgde schipper.

Een deel van alle vergunningen loopt af en moet opnieuw gegund worden. Omdat er meer vraag is dan er vergunningen beschikbaar zijn, moet er geloot worden. De historische rederijen met een relatief laag aantal boten hebben dan een nadeel. "Het is een kwestie van kansberekening", zegt Vellekoop van rederij Belle. "De kans dat je de vergunning die je hebt terugkrijgt bij een loting, is heel klein."

Weeffout

Volgens de reders van klassieke schepen had het vergunningsstelsel een aparte categorie van de klassieke 'hospitality'-schepen moeten maken. "Iedereen is ons goedgezind, de Amsterdammers maar ook de gemeenteraad, er is alleen een weeffout in het systeem ontstaan, die moet worden aangepast." Morgen gaan de reders proberen de gemeenteraadsleden daarvan te overtuigen.

"Ik hou van die klassieke lijn van de schepen, en ze laten zien hoe de stad er vroeger uit zag", zegt Vellekoop, die met zijn compagnon rederij Belle runt. Ze hebben vier klassieke rondvaartboten in verschillende maten. "De schepen zijn een beeldbepalend element op de Amsterdamse grachten het zou eeuwig zonde zijn als die schepen op termijn uitgefaseerd worden."