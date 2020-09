Raadslid Ralph Castricum niet vervolgd voor discriminatie van buren

Dit bevestigt politiewoordvoerder Erwin Sintenie aan NH Nieuws. De ruzie tussen Castricum en meerdere Syrische buren vond plaats op de avond voor de explosie bij de woning van het raadslid.

Volgens de politie is de aangifte is bekeken door de recherche, een gebiedsofficier en een discriminatieofficier. "Die trokken strafbare feiten in twijfel", aldus Sintenie. Wat ook is meegewogen in het eindbesluit van de officier van justitie is 'de maatschappelijke aandacht die het onderwerp heeft'.

'Zorg dat jullie weggaan'

Afgelopen zaterdag maakte NH Nieuws bekend dat meerdere buren het raadslid beschuldigen van discriminatie, op de avond voor de explosie bij Castricum. Één buurman deed aangifte. "This is my country! Dit is niet jullie land! Ik werk bij de gemeente en ik zal ervoor zorgen dat jullie hier weggaan", zou het raadslid zijn buren hebben toegeschreeuwd.