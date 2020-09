Ajax slaat nieuwe slag en gaat langer door met Sontje Hansen

AMSTERDAM - Sontje Hansen (18) heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis bij Ajax. De talentvolle spits uit Hoorn ligt nu tot medio 2023 vast in de Johan Cruijff ArenA, waar zijn contract eerder in de zomer van 2021 afliep.

Daarmee is Ajax er opnieuw in geslaagd om een van de jeugdproducten langer aan zich te binden. Eerder verlengden de Amsterdammers ook al de contracten van spelers als Ryan Gravenberch, Naci Ünüvar en Kenneth Taylor. Ook Devyne Rensch en Jurriën Timber zijn spelers uit deze talentvolle lichting die door Ajax langer zijn vastgelegd.

Hansen speelde in de jeugd van HSV Sport, Zwaluwen '30 en Always Forward voor hij in 2013 bij Ajax terecht kwam. Nadat hij de jeugdelftallen daar doorliep, maakte hij vanaf december 2019 deel uit van Jong Ajax. Daar maakte hij drie doelpunten in tien wedstrijden in de eerste divisie. Eind vorig jaar maakte hij ook zijn debuut voor de hoofdmacht van Ajax, tijdens de bekerwedstrijd tegen Telstar (3-4 winst, red.).

Interesse van topclubs

De afgelopen periode, waarin Hansen kampte met een enkelblessure, werd de Noord-Hollandse spits met meerdere Europese grootmachten in verband gebracht. Zo passeerden onder andere Juventus en Manchester City de revue.