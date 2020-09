Zorgen om 'topklassering' Weesp op coronalijstjes: "Hoe het komt, is een raadsel"

WEESP - Al meer dan twee weken staat Weesp steevast hoog op de 'dagkoersen' met coronabesmettingen. Relatief gezien had het kleine stadje de afgelopen dagen zelfs de meeste coronabesmettingen van heel Nederland en heeft zelfs meer coronabesmettingen dan 'coronabrandhaarden' Amsterdam en Rotterdam. Waar dat vandaan komt, weet de GGD niet. "We kunnen het echt niet verklaren, maar we maken ons wel grote zorgen", zegt GGD-woordvoerder Marian Walstra.

Weesp stond gisteren wederom bovenaan het staatje met aantallen coronabesmettingen. Weesp had 45 positief geteste coronapatiënten per 100.000 inwoners. Meer nog dan studentenstad Leiden (44) en het naastgelegen Diemen, dat tot 39 coronapatiënten komt. Een week geleden kwam Weesp zelfs nog tot 66 positief geteste coronapatiënten per 100.000 inwoners.

Wat aan de cijfers in Weesp verder opvalt is dat er geen ziekenhuisopnames zijn en verder ook geen sterfgevallen. "Dat geldt voor de hele regio. Het aantal ziekenhuisopnames schommelt steeds rond de nul. Maar we zien wel dat regionaal gezien het aantal positief geteste mensen toeneemt. Het coronadashboard laat vandaag 213 postief getesten zien over de afgelopen zeven dagen, weer flink meer dan een week eerder."

Waar de hoge cijfers van Weesp vandaan komen, zorgt voor veel hoofdbrekens voor deskundigen van de regionale GGD. "We hebben echt geen flauw benul waarom Weesp zo hoog scoort", vertelt woordvoerder Marian Walstra. "Zeker als we ook naar de andere Gooise gemeenten kijken, steekt Weesp er echt met kop en schouders bovenuit. De rest van de gemeenten hebben veel lagere cijfers, waardoor het voor onze regio als geheel relatief gezien nog wel meevalt. Dat zorgt er ook voor dat wij nog niet bij de regio's horen waar strengere maatregelen gelden."

De afgelopen dagen hebben experts van de GGD hun hoofd gebogen over de aantallen coronabesmettingen in Weesp, maar een echte verklaring voor de hoge aantallen is er niet. "Het gaat echt om losse besmettingen. We zien ook nog geen clusters ontstaan op scholen of voetbalclubs of wat dan ook. Het blijft verder gissen. Een reden zou kunnen zijn dat Weespers voor school en werk meer gericht zijn op Amsterdam, omdat daar ook relatief veel coronabesmettingen zijn. Maar dat zie je in andere gemeenten rondom Amsterdam verder ook niet terug. En zo zijn er wel meer theorieën, maar niets dat we echt kunnen bewijzen. Het blijft echt wel een mysterie voor ons."

Dat de hoge coronacijfers van Weesp niet te verklaren zijn, wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn over de situatie in het stadje aan de Vecht. Sterker nog: de GGD maakt zich daar grote zorgen over. "We houden de situatie in Weesp scherp in de gaten. Als de cijfers zo hoog blijven, dan is het een kwestie van tijd voordat ook hier weer strengere maatregelen gaan gelden. Dat hopen we natuurlijk te voorkomen."

Aandacht voor regels

Om te voorkomen dat het allemaal echt ernstig wordt, blijft de GGD bewoners van Weesp en de andere Gooise gemeenten oproepen om de coronamaatregelen na te blijven leven. "Houdt afstand, was je handen, blijf thuis als je klachten hebt. De regels kennen we allemaal door en door ondertussen, maar ze blijven van levensbelang als het gaat om het terugdringen van het coronavirus. Samen met gemeenten blijven we onze bewoners op het hart drukken de regels na te leven."