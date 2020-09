'Groep jongeren' breekt in en vernielt historische molen in Schoorl

SCHOORL - Toen molenaar Fred Prins zaterdagochtend bij zijn geliefde Korenmolen Kijkduin aankwam, wist 'ie niet wat hij zag. De deur was bruut opengebroken, er was riet uit de kap getrokken en overal lagen lege en volle flesjes bier. "Ze zijn zelfs in de wieken geklommen. Ik word er moedeloos van."

Naast de vernielingen is er volgens Prins niets gestolen. "En ze hebben ook geen hap van het meel genomen", grapt hij. Wat de vernielers vermoedelijk wel lijken te hebben genuttigd, is een behoorlijke hoeveelheid alcohol. Rondom de molen vonden Prins en andere vrijwilligers veel lege en volle flessen bier. "Dit had hartstikke fout kunnen aflopen."

De baldadigheid, zoals hij de vernieling van afgelopen weekend noemt, is volgens hem niet per se te linken aan 'coronaverveling'. "Het is van alle tijden, al 25 jaar. Het bankje naast de molen is een geliefde hangplek voor jongeren. Ze kunnen lekker klieren en worden niet zo op de vingers gekeken."

Een campingganger laat aan NH Nieuws weten inderdaad wat te hebben gehoord van vrijdag- op zaterdagnacht, maar niemand heeft gezien.

Oproep

Op de Facebook-oproep voor getuigen van de vernielingen wordt wel gretig gereageerd door mensen uit Schoorl en omgeving. "De één zegt: geef die jongeren een eigen hok waar ze hun gang kunnen gaan, de ander vindt dat we ze een nachtje aan de wieken moeten laten meedraaien met de molen", zegt Prins.

Het is trouwens niet de eerste keer dat hij de molen kapot aantreft. In 2018 is hij namelijk ook al vernield. "Toen heeft een groep jongeren voor duizenden euro's schade aangericht en moesten we leuren bij allemaal geldclubjes om financiering voor reparatie."

Prins baalt er dan ook flink van dat het weer is gebeurd. Hij is zaterdag de hele dag bezig geweest met reparatie en moet komend weekend ook weer aan de bak. De herfst staat voor de deur staat en vanwege het slechte weer moeten echt alle gaten moeten zijn gedicht. "We zijn maar vrijwilligers hè."

De molenaar heeft aangifte gedaan bij de politie.