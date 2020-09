Handen uit de mouwen tijdens de Nationale Buitenlesdag

BEVERWIJK - Met het prachtige nazomerweer van deze dagen is het voor de leerlingen van basisschool Het Kompas in Beverwijk geen straf om buiten les te krijgen. Er wordt gezaagd en getimmerd, maar ook de moestuin wordt onder handen genomen tijdens de Nationale Buitenlesdag.

Ook de kinderen vinden het enorm leuk om buiten les te krijgen. “Hier hoeven we niet achter onze tafel gewoon te kijken, hier kunnen we gewoon bewegen en lekker in de natuur werken", zegt een van hen enthousiast. Ook op de vraag of ze het leuker zouden vinden om buiten rekenles te krijgen, antwoorden de leerlingen volmondig met ‘ja’.

Frank, leraar van groep 7, is erg enthousiast over buiten onderwijs geven. “Het is voor kinderen gewoon goed om in de buitenlucht aan de slag te zijn”, zegt Frank. “Ze zijn actief, maar tegelijkertijd ook bezig met rekenen, taal en samenwerken. Dat is gewoon echt een pluspunt.”

Het liefst zouden de scholieren van de buitenlucht permanent hun klaslokaal willen maken. “Want buiten werken we niet met digi-boards, boeken of rekenschriftjes, buiten doen we spelletjes over het onderwerp”, zegt een meisje dat druk bezig is in de moestuin. En ook een beetje kou schrikt haar niet af. “Dan doe ik gewoon een jas aan”, zegt ze stellig.

Meester Frank is het met zijn leerlingen eens. “Weet je wat het leuke is van buitenonderwijs? Ik hoef niks te doen. Ze doen het gewoon zelf, hoe mooi is dat?”