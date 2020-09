Desinteresse Alkmaarse jeugd stad 'leuker te maken' bedreigt Tienerbudget

ALKMAAR - De gemeente Alkmaar roept jongeren met een goed idee op zo snel mogelijk gebruik te maken van het daarvoor bestemde Tienerbudget. Met het initiatief wil de gemeente tieners helpen om ideeën en activiteiten, die de stad of een wijk 'leuker maken', te realiseren. "Jongeren bruisen over het algemeen van energie en ideeën. Zeker nu is die verfrissende inbreng noodzakelijk."