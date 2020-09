NH Nieuws-panel: minder steun voor coronamaatregelen en zorgen nemen af

NOORD-HOLLAND - De steun voor de kabinetsmaatregelen om corona te lijf te gaan neemt af. Dat blijkt uit onderzoek onder 1.411 leden van het NH Nieuws-panel. Ook blijkt tegelijkertijd dat de deelnemers minder zorgen hebben over de gevolgen dan aan het begin van de crisis.

In maart gaf nog 89 procent het eens te zijn met de coronamaatregelen, een half jaar later is dat 77 procent. Dat komt deels door mensen die vinden dat de maatregelen te ver gaan. Maar er is ook een groep, die vindt dat de regels onduidelijk zijn of dat er zelfs meer gedaan moet worden. Daarbij wordt vooral het uitbreiden van een mondkapjesplicht op meerdere plekken genoemd.

Zorgen over corona nemen af Verder valt op dat mensen nu een stuk minder bezorgd zijn over de gevolgen van corona dan aan het begin van de crisis. Zo is het aantal deelnemers dat zich zorgen maakt over de eigen gezondheid met elf procent afgenomen (van 71 naar 60). Over de gezondheid van hun naasten maakt het panel zich ook minder druk. In maart was dat nog 92 procent, in september daalde het naar 79 procent. Ook over de eigen financiën nemen de zorgen af. En waar tijdens het vorige onderzoek nog 60 procent zei niet meer af te spreken, is dat inmiddels helemaal veranderd: nu zegt nog maar 11 procent helemaal niet af te spreken met anderen. Toch zijn mensen nog steeds voorzichtig met afspreken. Zo spreekt bijna driekwart van de ondervraagden nog steeds minder af dan voor corona en worden locaties gemeden. Het gaat dan vooral om feestjes, het openbaar vervoer en de horeca.



Naleven maatregelen Maar in hoeverre houden de NH Nieuws-panelleden zich nog aan de voorzorgsmaatregelen (bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden, regelmatig handen wassen, geen handen geven) als de zorgen afnemen? Met de afnemende zorgen blijken ook de maatregelen minder nauwegezet te worden nageleefd. Bijna de helft zegt nog net zo scherp te zijn als tijdens het begin van de coronapandemie, maar 30 procent zegt er inderdaad minder op te letten. De rest zegt het niet te weten. En op de vraag wat de deelnemers zichzelf voor cijfer geven als het gaat om het naleven van de maatregelen, dan geven ze zichzelf gemiddeld een 7,5.