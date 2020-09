De Peiling: Eerste zorgpremie bekend: 6,50 euro per maand omhoog

De eerste premiestijging van de ziektekostenverzekering voor volgend jaar is bekend: 6,50 per maand erbij voor de basisverzekering. Meer dan de 5 euro waar het kabinet op rekende. Valt de stijging jou mee of tegen?

Corona

Volgens verzekeraar DSW komt de premiestijging vooral door hogere lonen voor zorgmedewerkers en door hogere prijzen. Zo zegt de verzekeraar meer kwijt te zijn aan dure geneesmiddelen. Corona speelt nauwelijks een rol bij de prijsstijging. Er zijn kosten bespaard omdat veel reguliere zorg door de coronacrisis niet doorging. Dat is weg te strepen tegen te meerkosten die zorg voor coronapatiënten met zich meebracht.

Toeslag ook omhoog

Voor de lagere inkomens wordt de stijgende zorgpremie deels gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag. De maximale toeslag stijgt met 3,66 euro per maand voor alleenstaanden en 8,25 voor meerpersoonshuishoudens.

Eigen risico blijft gelijk

Het eigen risico blijft volgend jaar 385 euro. De huisarts valt niet onder het eigen risico. Medicijnen, laboratoriumonderzoek, een röntgenfoto en een verwijzing naar een medisch specialist gaan wel ten koste van het eigen risico.

Zorg mijden

Uit eerdere Peilingen weten we dat er mensen zijn die door het eigen risico een bezoekje aan de dokter uitstellen of vermijden. Yvonne moet twee keer per jaar naar de reumatoloog, maar zegt: "Nu het eigen risico zo schofterig hoog is ga ik niet meer." Han uit Zaanstad is COPD-patiënt. "Ik overweeg met een inhaler te stoppen, dat scheelt heel wat euro's per maand." Volgens zijn vrouw kan hij niet zonder: "Dan krijgt hij het erg benauwd en ligt hij de hele dag in bed."

Wat vind jij?

We betalen elk jaar een beetje meer voor de gezondheidszorg in Nederland. Is 6,50 extra per maand voor de basisverzekering een meevaller of valt het je tegen?