Haarlemse winnaar 'Appeltje van Oranje' krijgt hoog bezoek: koning bij Time2Shine

Het Oranje Fonds zette dit jaar projecten en initiatieven in het zonnetje die vrijwilligers voor langere periode koppelen aan mensen die extra hulp kunnen gebruiken. Op de vele genomineerde projecten kon worden gestemd, waarna de drie beste projecten het Appeltje van Oranje kregen. Door de uitbraak van het coronavirus vond de uitreiking van het Appeltje van Oranje door koningin Máxima niet - zoals gebruikelijk - plaats op Paleis Noordeinde, maar tijdens een live-uitzending in een studio in Hilversum, op 9 juli.

Bij het Haarlemse project 'Time2Shine' worden mensen uit het bedrijfsleven gekoppeld aan jongeren die een zetje in de goede richting kunnen gebruikten bij bijvoorbeeld school, stages of werk.

Koning Willem-Alexander sprak vanochtend met vier deelnemende jongeren en hun mentoren. De jongeren krijgen in hun eigen sociale kring vaak geen of onvoldoende ondersteuning van een volwassene. Ze kiezen in het project 'Time2Shine' zelf waarbij ze geholpen willen worden.

Last van vechtscheiding

Zo kreeg Yaron mentor Remco Rhee, die blij was dat hij op deze manier iets kon betekenen. Yaron was zes maanden niet naar school geweest, en had last van de vechtscheiding van zijn ouders, die bovendien gepaard ging met veel alcoholmisbruik. Door hun gezamelijke hobby muziek kregen de twee zo'n goede band dat Yaron zijn leven weer op de rit kreeg, vertelde mentor Remco bij de nominatie eerder al aan NH Nieuws.