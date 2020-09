Politieonderzoek na redding drenkeling in Alkmaarse sloot, slachtoffer gereanimeerd

ALKMAAR - De brandweer van Heerhugowaard heeft vanochtend in Alkmaar een man uit het water langs de Blanckerhofweg gehaald. Het slachtoffer werd opgemerkt omdat hij 'een rochelend geluid' maakte, en is na reanimatie door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht.

Dat bevestigt een politiewoordvoerder tegenover NH Nieuws. Hoe het slachtoffer in het water is beland, is nog onbekend. De politie sluit een misdrijf niet uit, daarom is de forensische opsporing een onderzoek gestart.

Omdat de politie de familie van het slachtoffer nog op de hoogte moet brengen van de gebeurtenissen, worden er vooralsnog geen details over de identiteit van de man prijsgegeven.

Zoekslag

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat de brandweer Heerhugowaard na de hulpverlening nog een zoekslag heeft gemaakt, maar geen andere personen heeft aangetroffen.