Man (73) uit Alkmaarse sloot gered, misdrijf zo goed als uitgesloten

ALKMAAR - De brandweer van Heerhugowaard heeft vanochtend rond 6.30 in Alkmaar een man uit het water langs de Blanckerhofweg gehaald. Het slachtoffer werd opgemerkt omdat hij 'een rochelend geluid' maakte, en is na reanimatie door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht.

"We denken dat hij na nachtelijk cafébezoek in het water is gevallen", aldus de woordvoerder. "Misschien tijdens het wildplassen."

Een buurtbewoner laat aan verslaggever Maaike Polder weten dat ze rond 6.15 uur een klap hoorde. "Alsof er aanrijding was gebeurd." De hulpdiensten waren snel ter plaatse, en zouden onder meer in geparkeerde auto's hebben gekeken. Een man die in de buurt woont, laat weten dat hij een boodschappentas naast de sloot zag liggen, die ook de aandacht van de politie had.

Zoekslag

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio liet eerder vanochtend weten dat de brandweer Heerhugowaard na de reddingsactie nog naar eventuele andere drenkelingen heeft gezocht, maar niemand heeft aangetroffen.