Spitsstrook A9 dicht vanwege dichte mist: file vanaf knooppunt Beverwijk

Bij dichte mist sluit Rijkswaterstaat spitsstroken, omdat de camera's eventuele ongelukken of andere incidenten daar niet goed kunnen registreren.

Berkhout

Het KNMI waarschuwt vanochtend dat door het mist het zicht in grote delen van het land beperkt is. Berkhout in West-Friesland spant de kroon: rond 4.50 uur vanochtend was het zicht daar minder dan tien meter.

