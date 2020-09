VLOG: Een concert in een speeltuin? Desi neemt je mee

HOORN - Een concert in coronatijd gaat, net zoals zoveel dingen, toch net even anders. Manifesto Hoorn bedacht een creatieve oplossing: op anderhalve meter in Manifesto lukt niet, maar wel in speeltuin de Speelhoorn. Desi bezocht het laatste zomerconcert waar, de Westfriese muzikanten Johan Keeman en Marianne Ligthart, speelden.

Een concert op anderhalve meter, daar had Desi wel oren naar. Het concert werd georganiseerd in de speeltuin, zodat iedereen goed afstand van elkaar kon houden. Om ervoor te zorgen dat de buurt geen overlast zou ervaren, werd er gebruik gemaakt van koptelefoons.

Marianne Ligthart

Mensen vergelijken Marianne Ligthart vaak met namen als Ilse de Lange, Alison Kraus en Dolly Parton. Als singer-songwriter weet ze overigens zelf ook heel goed hoe ze een eigen zuiver geluid moet neerzetten. Tijdens het concert speelde ze veel eigen nummers. In de video is het nummer: 'Going home' te horen.

Johan KeemanDat de donkere kanten van het leven niet altijd neerslachtig hoeven te zijn, laat Johan Keeman horen met zijn muziek. De geboren West-Fries, zingt over de donkere dagen waarin je je best moet doen om een beetje licht te creëren. Over hoe je iemand leuk vindt, maar niets terug krijgt. En hoe je daar dan toch iets aan hebt. Het nummer 'Thuis' van Johan is te horen in de video.