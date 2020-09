Rondje Middenmeer is nu echt rond en veilig te bewandelen: "De sterren staan goed"

MIDDENMEER - Wandelaars die graag een rondje om het dorp doen kunnen dat vanaf vanavond helemaal veilig doen. Langs de populaire maar drukke wandelroute is na vier jaar duwen en trekken een compleet pad verschenen. Initiatiefneemster Joke van Leijden is tevreden.

In februari van dit jaar werd een groot deel van de route om het dorp al geopend, maar het pad was nog niet helemaal compleet. Het laatste deel langs de Cultuurweg moesten mensen nog over de weg heen lopen. Joke van Leijden opnieuw aan de slag om het geld bij elkaar te krijgen en gisteren kon het werk beginnen. "Echt naar wens is dit allemaal. De sterren staan goed, denk ik dan", zegt Van Leijden.

Iedereen in beweging

Het geld kwam bij elkaar dankzij een bijdrage van Windpark Wieringermeer en ook buurman Agriport A7 deed, opnieuw, een donatie. "Veel van de drukte hier wordt veroorzaakt door de activiteiten op Agriport A7. Wij willen ook dat mensen veilig naar huis of werk kunnen gaan. En door bewegingsactiviste Joke van Leijden, die iedereen hier in beweging wil krijgen, hebben we gezegd 'we doen mee'", vertelt directeur Jack Kranenburg met een lach.

Er is in de berm een stuk afgegraven. Daarna geëgaliseerd en strak gemaakt. Vandaag komen de betonplaten er te liggen. Marco Poland, die het pad aanlegt, ziet hoe druk het is bij de Cultuurweg: "Het is extreem druk. Nu zeker met de oogst. Uien zie ik steeds voorbij komen, het gaat zo maar door. Mooi dat dit pad er nu komt".

Fijn idee

Er werd de laatste maanden al volop gebruik gemaakt van het deel dat er al lag. Wandelaars die nu langskomen vertellen dat ze blij zijn dat ook het laatste stuk veilig is en de waardering voor Joke is groot. Na vier jaar zit de klus voor Joke van Leijden er op: "Elke dag hebben mensen me bedankt. Dan zeggen ze 'Joke wat een fijn idee en wat mooi dat het nu geregeld is.' En daar word ik weer heel blij van."