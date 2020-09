Volop hulp voor taartenbakker Judith: "We helpen haar erdoorheen"

PURMEREND - In zes weken ziet de wereld van Judith Emmelkamp (62) er totaal anders uit dan ervoor. Haar man moest een zware openhartoperatie ondergaan en zelf liep ze het coronavirus op, waarvan het herstel nog maanden kan duren. Ondertussen ligt haar bedrijf in bruidstaarten stil, omdat niemand het kan overnemen. Gelukkig voor Judith is er hulp.

Collega Janny Bakker uit Nieuwegein hoorde namelijk van Judiths verhaal en besloot te helpen. Ze vroeg andere collega-bakkers om ook te helpen en startte een inzameling. "Ik heb allemaal berichtjes gestuurd met de boodschap: kom op, we gaan haar er doorheen helpen", aldus Janny. Het geld is bedoeld om de huur van de studio van Judith te kunnen betalen in de tijd dat ze niet kan werken. Het geld dat eventueel over is kan Judith een extra steuntje in de rug geven. “Dat doe je gewoon”, zegt ze. “Voor mij is het een kleine moeite om de inzameling op te starten.” Lang herstel Judith - voordat ze het virus opliep nog kerngezond - moest opnieuw leren lopen en komt gauw energie tekort. “Ik heb een zware longontsteking gehad en ben behandeld met twee zware medicijnen die mijn redding zijn geweest. Daar heb ik een optater van gehad, maar het heeft me ook geholpen.”

Quote "Waar ze voor gezorgd hebben is dat we gezond kunnen worden en daar de tijd voor hebben" taartenbakker judith emmelkamp

De hele kamer in het revalidatiecentrum Lindendael in Hoorn hangt vol met kaarten. De mooiste kwam van de man van Judith. Om een andere kaart moest ze grinniken: “De tekst hierop zegt eigenlijk alles: 'Ik kan er wel omheen draaien, maar het is gewoon k*t.' Ja, dat is het wel.” Ze is ontzettend blij met de inzamelingsactie: “We hadden ongelooflijk veel zorgen om geld. Waar ze nu voor gezorgd hebben is dat we gezond kunnen worden en daar de tijd voor hebben. Het schijnt dat als ik te snel aan het werk ga weer een dip kan krijgen. Dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Ik kan nu echt beter worden.” Mensen die willen helpen kunnen een mail sturen aan [email protected].