Excelsior-uit altijd lastig of die pakken wij wel even?

VELSEN-ZUID - Telstar gaat dinsdag op bezoek bij Excelsior. Is dat een gevalletje altijd lastig of die pakken wij wel even? "Een mooie wedstrijd. Excelsior uit is voor iedere club lastig dus ook voor Telstar, maar er zijn ook mogelijkheden", aldus trainer Andries Jonker.

Het is nog de vraag of Benaissa Benamar dinsdag van de partij is. Telstar laat weten dat hij ziek is, maar er zijn ook volop transfergeruchten over de centrale verdediger. "Er zijn al heel lang geruchten rondom Benamar, maar er is niets rond. Dat Volendam gerucht is er ook al heel lang, maar er is geen contact geweest", licht Andries Jonker toe.