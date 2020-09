Stoffelijke resten gevonden bij berging Britse bommenwerper Markermeer

WATERLAND - Bij de berging van de Britse bommenwerper Short Stirling BK716 zijn stoffelijke resten gevonden. Johan Graas uit Assendelft van stichting Aircraft Recovery Group heeft nauw contact met de nabestaanden van de 7 bemanningsleden en deze direct geïnformeerd. "Het is grandioos dat ze menselijke resten hebben gevonden. Dit was ook de bedoeling", zegt Graas tegen NH Nieuws. Onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad gaat om de bemanning van het vliegtuig dat in 1943 neerstortte in het Markermeer.

Omroep Flevoland

"Ik wist het al iets eerder dat ze botten hadden gevonden, maar moest het stilhouden", vertelt Graas. "Ik ben echt heel blij met dit nieuws. Ik werd elke dag platgebeld door de nabestaanden met de vraag: 'Weet je al wat?' Ik ga er vanuit dat van alle 7 bemanningsleden de resten zijn gevonden. Het zal nog wel even duren voordat ze allemaal geïdentificeerd zijn. Mocht dat zo zijn, dan kunnen ze eindelijk worden begraven", aldus de Assendelftse hobby onderzoeker. Het vliegtuig verongelukte in de Tweede Wereldoorlog tijdens een missie om steden in Duitsland te bombarderen. Sinds begin september wordt op het Markermeer gewerkt aan de berging van het toestel. Eerder werden al twee motorblokken aangetroffen, een brandstoftank, een rechtervleugel, munitie en verschillende andere vliegtuigonderdelen. Begraafplaats Als het daadwerkelijk om de twee Canadezen en vijf Engelse bemanningsleden gaat dan worden die in Nederland begraven. Waar dat zal zijn is nog onbekend. Graas: "The Commonwealth War Graves Commission die bepalen dat. Dat kan in Amsterdam zijn, maar ook in Bergen." In beiden steden in Noord-Holland liggen meer dan 200 vliegers begraven.

Model van de Short Stirling bommenwerper in actie tijdens WOII - Omroep Flevoland

In een laboratorium in Soesterberg gaan specialisten van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) onderzoeken of het daadwerkelijk om resten van lichamen van de bemanning gaat. Dat meldt Omroep Flevoland. De gevonden delen van het vliegtuig worden in een container opgeslagen. Het is de bedoeling dat waardevolle stukken uiteindelijk naar een museum gaan. De crew van de BK716 bestond uit Engelse en Canadese bemanningsleden:

Flying Officer - John Frederick Harris

Sergeant - Ronald Kennedy

Flying Officer - Harry Gregory Farrington

Sergeant - Charles Armstrong Bell

Flying Officer - John Michael Campbell

Sergeant - Leonard Richard James Shrubsall

Sergeant - John Francis James McCaw