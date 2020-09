1.500 nieuwe woorden in vernieuwd Westfries woordenboek

Andries Sijm en Joop van Diepen kwamen vier jaar geleden op het gezamenlijke idee om een nieuwe versie te maken van Jan Pannekeets Westfriese Woordenboek. "In de Facebookgroep 'zo zegge wai dat' ontstond steeds vaker discussie over hoe woorden geschreven werden en we kwamen steeds vaker een woord niet tegen in het woordenboek", vertelt Andries Sijm.

Aan de laatste uitgave uit 1984 werkte Joop van Diepen ook mee en volgens Sijm is hij nooit gestopt met nieuwe woorden verzamelen. Maar ook andere bronnen leverden voer voor het boek. "Via de radio, televisie en krantenartikelen kom je veel tegen en ook mensen sturen ons woorden toe. Joop en ik spreken beide in het dagelijks leven Westfries en dan mis je wel eens een woord in het woordenboek dat je zelf wel gebruikt."