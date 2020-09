Rugbyclub Haarlem debuteert met bijna 40-jarige Remco Cuyon in de ereklasse

HAARLEM - Voor het eerst sinds midden jaren negentig speelt Rugbyclub Haarlem weer een wedstrijd op het hoogste niveau. Komende zaterdag gaan de Haarlemmers op bezoek bij de Haagsche RC. De bijna 40-jarige Remco Cuyon hoopt in Den Haag zijn debuut in de ereklasse te maken.

RFC Haarlem heeft de afgelopen jaren een lange weg afgelegd naar het hoogste niveau. Cuyon: "We waren een heel klein clubje met zestig leden die zich afvroegen: Gaan we zo verder als derdeklasser, op zondagmorgen ballen en bierdrinken of gaan we er wat aan doen? We hebben de jeugd de toekomst gegeven en hier staan we dan."

"Volgend jaar word ik veertig", knijpt hij zichzelf in de arm. "Dat ik dit nog mee mag maken met mijn eigen club. Fantastisch, heel gaaf."