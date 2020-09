Scholieren Kennemer College Beverwijk weer terug na weekje thuisquarantaine

BEVERWIJK - Tweehonderd leerlingen van het Kennemer College havo/vwo in Beverwijk zijn na een weekje thuisquarantaine weer terug op school. De directie had hen gevraagd om vrijwillig thuis online-lessen te volgen nadat zes leerlingen van de havo-afdeling positief waren getest op het coronavirus.

"Ik ben blij dat we weer naar school kunnen", zegt havo-scholier Tom Beentjes met een glimlach. "Online-les werkt prima, maar het is toch een beetje de sfeer die je mist." Hij krijgt bijval van Maja Nadj die ook in het eindexamenjaar van de havo zit. "Online les is wel handig, maar ik zit liever op school."

Vorige week maandag zat Maja al in quarantaine, want ze had coronaverschijnselen. "Ik was gewoon thuis, ziek en had een test gedaan." Tot haar opluchting bleek die test negatief en heeft ze dus geen corona.

