Grannies maken actieclip tegen drillrap geweld

AMSTERDAM - Ze willen oma's een stem geven en moeders die slachtoffer zijn van drillrap geweld een hart onder de riem steken. Zes grannies uit de Amsterdamse wijk De Pijp maakten onder leiding van Metje Blaak een lied en een videoclip uit protest tegen geweld en wapengebruik onder jongeren. Ze noemen zichzelf een 'creatieve club'. "Het is het begin" zegt Blaak. "We werken aan een cd."

Aanleiding is het nieuws rond incidenten die samenhangen met de muziekstijl drillrap. Muziek waarin gebruik wordt gemaakt van agressieve teksten en waarin geweld verheerlijkt wordt. "Vroeger werd er ook geknokt onder jongens", vertelt Metje Blaak. "Maar dan had iemand een blauw oog of een tand door zijn lip. Tegenwoordig zijn er onmiddellijk messen en pistolen in het spel, het is allemaal zo agressief geworden."

Parttime granny

Chris Balke, de enige man in het gezelschap, vindt het leuk om af en toe in vrouwenkleren te lopen en heeft zich als parttime granny bij de creatieve club aangesloten. Hij merkt ook dat de maatschappij verhard is. "Ik weet dat het nog steeds wel kan, maar ik ken toch veel jongens die niet meer hand in hand met hun vriend durven te lopen en dat baart mij wel zorgen." Chris hoopt dat de videoclip bijdraagt aan meer tolerantie onder jongeren.

Creatieve club

Bij het opnemen van de muziek is de club geholpen door muziek producent Clous van Mechelen. De video-opnames maken ze zelf met een beetje hulp van kinderen en kleinkinderen. De club is van plan meer onderwerpen in muziek en beeld aan de orde te stellen. Er wordt gewerkt aan een cd. Over de precieze inhoud van de liedjes wordt nog een beetje geheimzinnig gedaan. Wel willen de dames kwijt dat er zeker aandacht zal zijn voor liefde en seksualiteit.