Verjaardagscadeau tijdens feestje gestolen: “Jace (6) heeft er drie uur mee kunnen spelen”

Afgelopen zaterdag was het zover, met zijn drie broers Dess, Djani en Jean zou Jace samen hun verjaardag vieren. Dat er minder mensen zouden komen dan normaal, maakte Jace weinig uit. Want net als zijn broers, zou ook hij na het feestje de trotse bezitter zijn van een stuntscooter.

Het feestje vond plaats in sportcafé Nol in IJmuiden. Niet alleen omdat in het café genoeg ruimte was om afstand van elkaar te houden, maar ook omdat het grenst aan het schoolplein van de Zefier, waar alle kinderen konden buiten spelen. Logischerwijs nam Jace zijn nieuwe aanwinst ook mee naar buiten.

Diony zocht haar toevlucht tot social media en plaatste diverse berichtjes met de vraag of iemand toevallig de goudkleurige scooter met dito wieltjes had gezien. “De reacties waren hartverwarmend en heel veel mensen deelden het bericht, maar zonder resultaat."

Het heeft Diony een half uur gekost om Jace te troosten, het jochie was helemaal van de kaart. “Ik was vooral enorm verbaasd, kon gewoon niet geloven dat een step op klaarlichte dag tijdens een kinderpartijtje verdwijnt.”

Moeder Diony troostte hem, en grote broer Dess van 11 opperde om samen te gaan voetballen, totdat de jongens weg waren. De step, die Jace in al zijn verdriet op het schoolplein achter had laten staan, bleek een half uur later weg. Ook de jongens waren weg. "Het hoeft niet zo te zijn dat die jongens de step hebben meegenomen, maar het zou wel kunnen", zegt Diony.

Ook Café Nol checkte hun camerabeelden, maar helaas zonder resultaat, het schoolplein is buiten het zicht van de camera’s. Ook de Zefier is ingelicht en heeft beloofd oren en ogen open te houden. Zelf speurt de familie nog steeds alle bosjes, skatebanen en parken af, in de hoop de 100 euro kostende scooter te vinden.

“Het vervelende is ook dat we de step nog niet hadden gemarkeerd, Jace wilde er natuurlijk direct mee spelen, ‘zijn naam er in kerven kwam later wel’. Dus mochten we hem straks vinden, moeten we dus ook nog zien te bewijzen dat hij van Jace is.”

Onvindbaar

Desondanks geeft Diony niet op, ze zoeken stug door en vragen iedereen in IJmuiden om uit te kijken naar de scooter. “We hopen ‘m nog te vinden en mocht de scooter echt onvindbaar blijken, krijgt hij van ons een nieuwe. Zien we Jace eindelijk weer lachen.”