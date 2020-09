Windsurfer Jordy Vonk aan de leiding op NK slalom

WESTERLAND - Het was zondag lang wachten, maar aan het einde van de dag stond er voldoende wind voor dag twee van het NK slalom. Net zoals zaterdag was windsurfer Jordy Vonk succesvol.

Na twee race-dagen gaat Jordy Vonk aan de leiding in het algemeen klassement. Thomas van den Heuvel staat tweede gevolgd door Ingmar Daldorf.

NH Sport was zaterdag aanwezig en volgde windsurfer Jordy Vonk uit Nieuw-Vennep. Vonk is professioneel windsurfer, maar door de coronacrisis komt er dit seizoen weing terecht van racen. "Alle worldcups zij gecanceld. Internationaal was er dus niets. Daarbij is het hele jaar eigenlijk in duigen gevallen. Ik ben hardstikke blij dat wij hier terecht kunnen voor het NK", vertelt Vonk.