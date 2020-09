Bollen stonden klaar voor nieuw seizoen: "Door brand is hele oogst verloren"

HEM - "Het was natuurlijk een waardeloos gezicht. Zulke schuren branden zo snel en zo hard, er stonden een heleboel bollen in, dat brandt", vertelt eigenaar Piet Kok een halve dag na de brand in zijn bollenschuren . Door de brand zijn drie schuren verloren gegaan, inclusief de bollen die klaarstonden om geplant te worden.

Ondanks alles wat zich vannacht voor de ogen van Piet Kok afspeelde, is hij er vandaag nuchter onder. "Het gaat wel goed hoor", zegt hij vanmiddag. "Het hele zootje is inmiddels weg, de brandweerwagen is vertrokken. We hebben alleen een beetje schroot over. Ik ben er vrij nuchter over - verbrand is verbrand, daar kun je verder niks mee."

Piet is de tweede generatie in het bollenbedrijf en is inmiddels met pensioen - voor zover dat lukt als geboren en getogen bollenteler. Want hoewel zijn zoon nu aan het roer staat, is Piet nog veel in het bedrijf te vinden. "Ik regel nog een boel, dat zit wel een beetje in mij."

'Geen machine meer over'

Vannacht keek hij toe hoe zijn bollenschuren in vlammen op gingen. Een 'waardeloos gezicht'. "De hele oogst is verloren gegaan. Eigenlijk alles wat in de schuur stond dat is verloren, er is geen machine meer over."

In de schuren stond alles in de startblokken voor het komende seizoen. "Alle bloembollen zijn verloren. De dikke bollen, dat is niet zo'n probleem. Het zit hoofdzakelijk in het plantgoed. Eigenlijk over veertien dagen zouden we bollen planten en dat is het probleem, want ik heb geen bol meer."

Prakkeseren

Hij vervolgt: "Je zou zeggen dat ik er toch wel last van zou moeten hebben, maar dat heb ik niet. Misschien is het besef er nog niet."

De vraag hoe de brand heeft kunnen ontstaan lijkt hem momenteel vooral in z'n greep te houden. "Ik heb net nog een rondje gedaan met de brandweer. Het moet ergens zijn ontstaan, maar waar...", zegt hij. "Ik prakkeseer me dood, ik heb geen idee hoe het ontstaan is."

Wat nu? Dat is een vraag die veel te vroeg gesteld wordt. "We zijn pas een halve dag verder", zegt Piet. "Ik heb nog geen idee. We moeten eerst maar eens met de experts om tafel."

De veiligheidsregio laat weten dat er vannacht vijf brandweerkorpsen ter plaatse waren om de brand te blussen. Het nablussen duurde tot aan het begin van vanmiddag. Bij de brand zijn twee oudere schuren en één nieuwere schuur verloren gegaan, er zijn geen spullen gered.