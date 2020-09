Alkmaarder (42) opgepakt na herhaaldelijk inrijden op man met hond

ALKMAAR - Een 42-jarige Alkmaarder is gisteravond aangehouden omdat hij op de Laan van Straatsburg tot twee keer toe op een 37-jarige man probeerde in te rijden. Die man liet daar zijn hond uit. In beide gevallen bleef het bij een poging, want het slachtoffer slaagde er beide keren in de auto te ontwijken.

Toen de man met de hond een auto over het fietspad aan het Westhofpad in stadpark Rekerhout zag rijden, liet hij de automobilist weten dat dat niet was toegestaan. Daarop zette de automobilist zijn auto in z'n achteruit en leken beide partijen hun weg te vervolgen. De man met de hond liep richting de Laan van Straatsburg.

Daar zag hij dezelfde automobilist plotseling met hoge snelheid op hem afkomen. Hij sprong weg, en ontweek de auto. Vervolgens probeerde de automobilist hem nog een keer aan te rijden, maar omdat de man opnieuw wegsprong, bleef hij ongedeerd.

Zware mishandeling of poging doodslag

De automobilist reed vervolgens weg richting de Huiswaarderweg. Het slachtoffer belde de politie, die de verdachte al snel in het vizier had. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en wordt verdacht van zware mishandeling of poging tot doodslag.

De politie komt graag in contact met getuigen. Mensen met een beveiligingscamera die het incident heeft vastgelegd, wordt gevraagd dat materiaal met de politie te delen.