Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zien niets in 'vlucht naar nergens'

SCHIPHOL - KLM, Transavia, TUI Nederland en Corendon hebben geen plannen om zogenaamde 'vluchten naar nergens' aan te bieden, in tegenstelling tot maatschappijen uit Azië en Australië waarbij ze stormlopen. Bij de Australische maatschappij Qantas waren tickets voor een zeven uur durende 'flight to nowhere'-rondvlucht binnen 10 minuten uitverkocht. 'Niet passend' en 'niet duurzaam', noemen de Nederlandse maatschappijen het idee.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De rondvlucht van Qantas vindt op 10 oktober plaats en vertrekt vanaf de internationale luchthaven van Sydney. Zeven uur later landt de Boeing 787 Dreamliner weer precies waar hij is opgestegen, met aan boord ruim 130 passagiers die zich hebben kunnen vergapen aan het uitzicht op Great Barrier Reef, Bondi Beach en de Uluru-rotsformatie. Ook de Aziatische maatschappijen Eva Air (Taiwan), ANA en All Nippon Airways (Japan) en Singapore Airlines hebben soortgelijke vluchten aangeboden.

Niet duurzaam

Bij woordvoersters van KLM, Transavia, TUI Nederland en Corendon waren deze rondvluchten, bedoeld voor reizigers die door de coronacrisis het vliegen zo missen, niet ontgaan. Bij alle vier de maatschappijen speelt niemand met het idee om in Nederland ook 'vluchten naar nergens' aan te bieden, ondanks dat tickets ervoor waarschijnlijk net als in Australië binnen de kortste keren zullen zijn uitverkocht. De maatschappijen vinden zo'n rondvlucht 'niet passend' of 'niet duurzaam'.

"Wij willen onze passagiers naar een bestemming brengen", zegt de woordvoerster van Transavia tegen NH Nieuws. "Een rondvlucht is niet passend voor waar wij voor staan. We vliegen reizigers ook naar bestemmingen in gebieden met code oranje, maar dit is om ze naar huis en naar familie te kunnen brengen of op te kunnen halen. Het idee van zo'n vlucht zou daar haaks op staan."

