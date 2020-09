DEN HELDER - Er is weinig over van de kantine van MC Noord-Holland. Afgelopen zondag vlogen de vlammen uit het dak en brandde het pand tot de grond toe af. Voor de crossers, die hopen dat ze snel weer op het terrein kunnen rijden, is het een flinke tegenslag.

Motorcrossers balen van afgebrande kantine: "Iedereen had zijn steentje er aan bijgedragen" - NH Nieuws

"Er stond nog een keuken in, het koffiezetapparaat en een kachel", vertelt voorzitter Gert Meereboer van MC Noord-Holland. "Iedereen had zijn steentje bijgedragen. Dat het dak nu op de grond ligt, is niet leuk." Vaste locatie De club is in afwachting van een tijdelijke vergunning om weer op het terrein op het Kooypunt te kunnen rijden. Ze reden er al van 2006 tot 2012. Er wordt ondertussen hard gewerkt aan een vaste locatie in Hollands Kroon. De crossers willen de tijd graag overbruggen in Den Helder. "We hopen dat Den Helder de vaart er in gooit", zegt Meereboer.

Quote "Het is wat sentiment betreft een groot verlies. Zo'n plek zorgt voor saamhorigheid" gert meereboer, voorzitter mc noord-holland